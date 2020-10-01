KYK burs - yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK bursu ne kadar, KYK yurt ücreti kaç para? (2020)

2020-2021 Eğitim yılında ilk kez üniversiteye başlayacak olan öğrenciler için ve geçtiğimiz dönem üniversite öğrencilerinin başvuru yapabileceği KYK burs ve yurt başvuru işlemleri için büyük merak devam ediyor. Üniversite hayatında maddi anlamda rahat olmak isteyen öğrencilere sağlanan KYK bursu her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Peki bu yıl KYK bursu ne kadar? KYK burs başvuru tarihleri belirlendi mi? İşte 2020 KYK hakkında bilinmesi gerekenler...

KYK BURSU 2020 NE KADAR?

2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.

KYK BURS BAŞVURUSU TARİHLERİ BELİRLENDİ Mİ?

KYK burs ve yurt başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.