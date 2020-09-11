KYK burs + yurt başvurusu nasıl yapılır, KYK bursu 2020 ne kadar?

2020-2021 Eğitim yılı içerisinde üniversite yaşamı boyunca KYK bursu ve yurt olanaklarından faydalanmak isteyen öğrenciler arayışa geçti. Maddi olarak eğitim hayatlarına büyük katkı sağlayacak olan KYK burs ve yurtları için başvuru sayfaları açılacak. Bunlardan yararlanmak isteyen öğrenciler ise başvuru işlemini yapmak zorunda. Öğrencilerin öğrenim kredisi veya burs alması maddi durumlarına göre şekillenecek. Peki KYK bursu 2020 ne kadar? KYK yurt ücreti kaç para?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK burs başvuru sayfasını açtığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK yurt başvuru sayfasını açtığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve yurt başvuruları e - devlet sistemi üzerinden alınacak.

KYK BURSU NE KADAR?

2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.