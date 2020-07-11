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11.07.2020 - 21:55 |

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK bursları neden yatmadı?

KYK bursundan yararlanan üniversite öğrenciler, bursların neden yatmadığını ve ne zaman yatırılacağını öğrenmek istiyor. Her ay düzenli oalrak hesaplara yatırılan KYK bursları öğrencileri meraklandırdı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter adresi üzerinden ise duyuru yayımlandı. İşte KYK bursları hakkında bilinmesi gerekenler...

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK bursları neden yatmadı?

Üniversite okuyan öğrencilerin yararlanabildiği KYK bursları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay olduğu gibi bu ayda yatırılması beklenen KYK bursları bazı öğrencilere ödenmedi, öğrenciler ise konuya ilişkin bilgi alabilmek için arayışa koyuldu. Peki KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

KYK BURSLARI NEDEN YATMADI, NE ZAMAN YATACAK?

TWİTTER'DAN RESMİ DUYURU

"Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki degişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür.

YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilelerinizi e-devletten takip edebilirsiniz.
İyi günler dileriz.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü"

 

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