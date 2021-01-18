KYK yurt başvuları için üniversite öğrencileri bir tarih bekliyor. Üniversitelerin açılma ihtimaline karşı on binlerce öğrenci önlem almak istiyor. Bu nedenle de "KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları peş peşe geliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yok. Önümüzdeki günlerde duyuru yapılması bekleniyor.