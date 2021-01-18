18.01.2021 - 09:29 |
KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yurt başvuruları hala başlatılmış değil... Üniversitelerin açılıp açılmayacağı konusu henüz netlik kazanmazken yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu olmuş durumda... Peki herhangi bir gelişme var mı?
KYK yurt başvuları için üniversite öğrencileri bir tarih bekliyor. Üniversitelerin açılma ihtimaline karşı on binlerce öğrenci önlem almak istiyor. Bu nedenle de "KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları peş peşe geliyor.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kredi Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yok. Önümüzdeki günlerde duyuru yapılması bekleniyor.
Hesabına gelen para genç yazılımcının kâbusu olduİstanbul'da yazılım firması sahibi Mesut Haylar isimli vatandaş, müşterisi sandığı dolandırıcılar tarafından hesabına aktarılan para sonrası mahkemelik oldu. Mahkemede dolandırıcılıktan 'sanık' olarak yargılanacağını öğrenen Haylar, "Psikolojim bozuldu, evden çıkmaya korkar hale geldim" diye konuştu.