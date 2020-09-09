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09.09.2020 - 19:24 |

KYK yurt başvuruları için tarih verildi mi? Burs ve yurt başvuruları başladı mı?

Üniversite kayıtları geride kalırken üniversiteye yerleşen yüz binlerce öğrenci KYK burs ve yurt başvurularını bekliyor. Her bir öğrenci tarihleri merak ederken Kredi Yurtlar Kurumu'nun resmi sayfası sürekli olarak kontrol ediliyor. İşte detaylar...

KYK yurt başvuruları için tarih verildi mi? Burs ve yurt başvuruları başladı mı?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan açıklama bekleniyor. Beklentiler iyice artmış durumda... Binlerce kişi ilk olarak yurt ardından da burs başvurusunda bulunacak. Peki KYK'dan herhangi bir açıklama geldi mi?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve yurt başvuruları hakkında Kredi Yurtlar Kurumu'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Geçen yıl burs başvuruları 16 Ekim'de, yurt başvuruları ise 19 Ağustos'ta başlamıştı. Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Bu sene burs başvurularının ekim ayının ilk haftasında yurt başvurularının ise eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

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