KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yeni açıklama var mı?

KYK yurt ve burs başvuruları konusunda adayların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında alınan KYK yurt başvuruları bu yıl yaşanan pandemi nedeniyle henüz alınmadı. YÖK tarafından Üniversitelere gönderilen yazı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde olabildiğince uzaktan eğitime devam edilmesi zorunlu olmayan durumlarda yüz yüze eğitim yapılmaması açıklamasında bulunulmuştu.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK, BU YIL ALINACAK MI?

KYK yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanancak olan akademik takvimin ardından açıklanması bekleniyor. Takvimin açıklanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt başvuru tarihleri adaylara duyurulacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN YENİ KYK YURT VE BURS BAŞVURU AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı.

İşte o açıklama;

"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır.

Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz.

Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."