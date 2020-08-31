KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak, tarih belli oldu mu? 2020 KYK burs başvuru tarihleri ne zaman?

KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren KYK yurt ve burs başvuru tarihleri konusunda araştırmalar tüm hızıyla devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konuya dair ilk açıklama da geldi. Barınma ihtiyacı konusunda öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer alan KYK yurtları uygun koşul ve fiyatları nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından ilk tercih sebebi oluyor. Peki KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihler arasında alınacak?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada KYK yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak olan akademik takvimin ardından belli olacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayı içerisinde alınan KYK yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak olan akademik takvimin ardından duyurulması bekleniyor

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde e-Devlet üzerinden alınan KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl Yükseköğretim Kurulu akademik takviminin yayımlanmasının ardından belirlenecek. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin yapılıp yapılmayacağı henüz net olarak bilinmiyor.