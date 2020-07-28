KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu? 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak sorusu üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Konaklama anlamında ilk tercih olan KYK yurtları üniversitelere olan yakınlığı, uygun fiyatları, öğrencinin çalışma ve kişisel ihtiyaçlarını giderebileceği rahat ortamlar olması sebebiyle de öğrenci ve aileler tarafından ilk tercihler arasında yer alıyor.

Yurt başvurularının yanı sıra öğrencilerin üniversite hayatı boyunca çok özel bir yere sahip olan KYK burs başvurularının ne zamnan alınacağı da merak edilen bir diğer konu başlığı olarak öne çıkıyor. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak, tarih belli oldu mu?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Geçtiğimiz yıl 19-26 Ağustos tarihleri arasında alınan KYK yurt başvuruları bu yıl hangi tarihte alınmaya başlanacak sorusu kurum tarafından henüz yapılan net bir açıklama olmaması nedeniyle henüz belli olmadı. 6-14 Ağustos tarihleri arasında Üniversite tercihlerinin gerçekleştirilecek olması nedeniyle benzer tarihler içerisinde kYK yurt başvurularının alınması bekleniyor

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde alınmıştı. Bu yıl da tercih sonuçlarının açıklanması KYK yurt başvurularının tamamlanması ve Üniversite kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başvuruların yine Ekim ayı ortasında alınması bekleniyor.