KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? YÖK akademik takvimi açıkladı mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayın merak içerisinde beklediği sorunun yanıtına ilişkin YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak olan akademik takvimin ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınacağı tarihlerin açıklanacağı duyurulmuştu.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayı içerisinde alınan KYK yurt başvuruları bu yıl hangi tarihte alınacak sorusu henüz netlik kazanmadı. YÖK tarafından açıklanacak olan akademik takvimin ardından yurt başvurularının alınacağı tarihlerinde adaylara duyurulması bekleniyor

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KYK burs başvuruları da Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak olan akademik takvimin ardından açıklanacak.

ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,