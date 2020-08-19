Lastiği patlayan minibüste can pazarı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Sakarya-Kocaeli D100 karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan ve Adapazarı istikametine seyreden 54 BA 604 plakalı minibüsün lastiği patladı. Lastiği patlayan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Yan yatan araç, D100 karayolu kenarında bulunan oto lastik dükkanı önünde park halindeki 54 AAT 829, 41 K 1929 ve 54 E 4385 plakalı üç araca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yolcu minibüsünde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, yolculardan 1’i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.