MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Lastiği patlayan minibüste can pazarı! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL
19.08.2020 - 17:45 | | İHA

Lastiği patlayan minibüste can pazarı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya D100 karayolunda lastiği patlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatan yolcu minibüsü, park halindeki 3 araca çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 8 kişi de yaralandı.

Kaza, Sakarya-Kocaeli D100 karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan ve Adapazarı istikametine seyreden 54 BA 604 plakalı minibüsün lastiği patladı. Lastiği patlayan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Lastiği patlayan minibüste can pazarı Ölü ve yaralılar var

Yan yatan araç, D100 karayolu kenarında bulunan oto lastik dükkanı önünde park halindeki 54 AAT 829, 41 K 1929 ve 54 E 4385 plakalı üç araca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yolcu minibüsünde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, yolculardan 1’i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

    Sakarya'da lastiği patlayan minibüs yoldan çıktıSakarya D100 karayolunda lastiği patlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatan yolcu minibüsü, park halindeki 3 araca çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 8 kişi de yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    19 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

    19 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

    Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

    Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    Şok eden olay! Karantinadan çıkıp nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmak istedi

    Şok eden olay! Karantinadan çıkıp nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmak istedi

    Sıradaki Haber