LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı? LGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Liselere Geçiş Sitemi sınavı yapıldı, sınav sonuçları açıklandı ardından tercihler gerçekleşti. 10 Ağustos'ta tercih sonuçları açıklanırken okul değişikliği yapmak isteyenler aynı gün nakil başvurularında bulunmaya başladı. Ek yerleştirme için son gün 14 Ağustos'tu. İşlemler biter bitmez LGS 1. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sorulmaya başlandı.

LGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda yerleştirmeye esas nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 24 Ağustos 2020'de duyurulacak.