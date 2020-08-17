LGS 2.nakil başvuruları nasıl yapılır? LGS 3.tercihler ne zaman yapılacak?

10-14 Ağustos tarihleri arasında başvuruları gerçekleşen LGS 1.nakil işlemleri sonuçları bugün erişime açıldı. Öğrenciler ise şimdi ise ikinci nakil işlemleri yani LGS 3.tercih işlemleri gerçekleştirilecek. Peki LGS 3.tercih işlemleri-2.nakil işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak?

LGS 2.NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

LGS 2.NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

LGS nakil başvurusu tercihleri, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.