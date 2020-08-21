21.08.2020 - 19:54 |
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından 3. yerleştirmeler için başvurular alınmaya başlandı. Bugün başvurular sona erdi ve artık gözler MEB'in açıklayacağı sonuçlarda... Binlerce öğrenci, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor.
LGS 2. nakil başvuruları da sona erdi. Bugün öğrenciler son tercihlerini yaptılar. Başvuruların bitişiyle birlikte sonuç tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte MEB'in geçtiği ek yerleştirme sonuç tarihi...
2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil sonuçları MEB'in yayımladığı tarihe göre 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Nakil tercih sonuçları meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak.
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER
24-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.