LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

LGS 2. nakil başvuruları da sona erdi. Bugün öğrenciler son tercihlerini yaptılar. Başvuruların bitişiyle birlikte sonuç tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte MEB'in geçtiği ek yerleştirme sonuç tarihi...

2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil sonuçları MEB'in yayımladığı tarihe göre 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Nakil tercih sonuçları meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER

24-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.