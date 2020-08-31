31.08.2020 - 11:14 |
LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı? Komisyon sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak?
LGS 1. nakil ve 2. nakil sonuçları açıklandı. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ise İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvuru yaptı. Son başvuru tarihi 26 Ağustos'tu. Şimdi öğrenciler LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler 24-26 Ağustos tarihlerinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvuru yaptılar. Aradan 5 gün geçerken binlerce öğrenci LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı? sorusunu yöneltiyor.
LGS 3.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.
İstanbul’un göbeğinde kapkaç dehşetiİstanbul Şişli’de cadde üzerinde bekleyen motosikletli şahıslar, yolda yürüyen kadının kulağından cep telefonunu kapkaç yaptı. Neye uğradığına şaşıran kadın kapkaççıların arkasından bağırırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların sabahtan bu yana yarım saat aralıklarla 3’üncü kapkaçı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.