LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı? Komisyon sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler 24-26 Ağustos tarihlerinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvuru yaptılar. Aradan 5 gün geçerken binlerce öğrenci LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı? sorusunu yöneltiyor.

LGS 3.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.