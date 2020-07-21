LGS adrese dayalı okul sorgulama ekranı: 2020 Adrese dayalı sınavsız alan liseler nasıl sorgulanır?

20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih dönemi başladı. Öğrenciler 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacaklar.Adrese dayalı okul sorgulama, sınavsız alan liseler de araştırılmaya başlandı. İşte 2020 LGS adrese dayalı sorgulama ekranı...

ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Adrese dayalı lise sorgulaması e-Okul üzerinden "SINAVSIZ OKUL BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ"sayfası üzerinden erişim sağlanabiliyor. Sayfada yer alan bilgilerin doldurulması ile detaylar çıkıyor.

ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

İkamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Devamında ise sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.