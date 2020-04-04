LGS başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mı yapılacak? 2020 LGS başvuru kılavuzu MEB tarafından yayımlandı

LGS başvuru kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Kılavuzun yayımlanmasının ardından MEB tarafından yapılan açıklamada LGS başvurularının bakanlık tarafından yapılacağı açıklandı. Öğrenciler başvuru yapmak için herhangi bir efor sarf etmeyecek. Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek olan işlemlerin ardından öğrencilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalamayacak. İşte LGS başvuru kılavuzu, sınavın yapılacağı tarih ve sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih hakkında bilgiler...

BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. 2019-2020 öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.

Geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurularına dair bilgiler, okul koordinatörleri tarafından YÖBİS üzerinden kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri 22 Nisan 2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.

Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildireceklerdir. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 22 Nisan 2020 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurusu, örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8’inci sınıfında devam ediyor olmak şartıyla, Bakanlık tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.

Başvuru işlemleri ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili işlemler Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için uygulanacak sınav tedbir hizmetleri ile ilgili EK-2 formlarını düzenleyerek 22 Nisan 2020 tarihine kadar ÖDSGM’ye bildirecektir.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden, 30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilenler Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak şartıyla;

Başvurularını, 03-14 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır,

Kılavuzda yer alan EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye

Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır,

Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait başvuru belgeleri Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e posta adresine

22 Nisan 2020 tarihine kadar gönderilecektir.

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) giriş belgeleri 28 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanacak.

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS 07 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?