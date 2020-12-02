LGS ertelendi mi 2021? LGS konuları neler olacak? MEB duyurdu

Her yıl düzenli olarak uygulanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl da uygulanacak. 2020-2021 Eğitim yılının başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan LGS 2021 tarihini öğrenen adaylar, yılın başında hazırlıklara başladı. LGS hazırlıkları sırasında günden güne artan koronavirüs salgını yeni önlemlerin alınmasına neden oldu. Bu önlemler sonrasında bazı sınavlar ertelendi. Peki ertelenen sınavların arasında LGS de var mı? LGS 2021 konuları neler olacak, LGs ne zaman yapılacak?

LGS ERTELENDİ Mİ 2021?

MEB'in yaptığı açıklamada, LGS 2021 tarihinin ertelenmediği belirtildi.

LGS KONULARI 2021 NELER?

MEB'in yaptığı açıklamada LGS konularına yönelik, tüm müfredattan sorumlu olacakları duyuruldu.

LGS aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.



Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, LGS kapsamında düzenlenecek merkezî sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan bu yılki ilk örnek soru kitapçığının aralık ayı itibarıyla 8’inci sınıf öğrencilerinin kullanımına sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, örnek soru kitapçıklarının 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlandığı, 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) dersleri ile ilgili toplam 450 örnek sorunun yayımlandığı hatırlatıldı. Kullanıma sunulan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı aralık ayı örnek sorularında, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) derslerinden 5'er soru yayımlandı. Örnek soruların, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek LGS’ye yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edeceği bildirildi.

Aralık ayı Sayısal Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.



Aralık ayı Sözel Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.



