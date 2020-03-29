29.03.2020 - 11:17 |
LGS ertelendi mi? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk'tan açıklamalar...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı CNN TÜRK ekranlarında eğitimle ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk LGS konusuna da değinirken bir kez daha LGS ertelendi mi? LGS sınavı ne zaman yapılacak? soruları sorulmaya başlandı.
LGS ertelendi mi? LGS sınavı ne zaman yapılacak? soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un CNN TÜRK ekranlarına çıkmasının ardından yoğun şekilde sorulmaya başlandı. İşte Bakan Selçuk'un konuya ilişkin açıklamaları...
LGS ERTELENDİ Mİ?
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil. Hafta başında hem YKS’de hem de LGS’de çıkacak soruların konu dağılımı nasıl olacak bunları da paylaşacağız. Benim ailelere söyleyeceğim şey şu, hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler. Bir öğrencinin dıştan değil de içten motivasyonu önemli, bunu yapabilmek için de çocuğun dengeli bir hayata ihtiyacı var. Bu iş sadece zihinsel bir şey değil, aynı zamanda hareketsel bir şey." dedi.
LGS sınavı 7 Haziran'da yapılacak.
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde depremManisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 08.56 olarak açıklanırken derinliği 7.04 km olarak kaydedildi.