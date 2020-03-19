LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2020 ne zaman? Bakan açıkladı

Liseye Geçiş Sınavına hazırlığını sürdüren öğrenciler, lise hayatına geçmek için sabırsızlanıyor. Her yıl uygulanan Liseye Geçiş Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanıyor. Peki LGS corona virüsü nedeniyle ertelenecek mi? LGS ne zaman uygulanacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması...

LGS 2020 ERTELENDİ Mİ?

Bakan Selçuk, LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceği sorusu üzerine ise, "LGS ve YKS eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı" açıklamasını yaptı.

LGS NE ZAMAN?

Merkezî sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 7 Haziran'da gerçekleşecek.

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Türkçe: 20

T.C. İnkılap: 10

Din Kültürü: 10

İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.