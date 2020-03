LGS konuları 2020 | 1. Dönem Matematik - Türkçe - Fen - İngilizce konuları neler? İşte 8. sınıf müfredatı

LGS ile ilgili çeşitli detaylar sınava hazırlanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. LGS konuları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. LGS kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sadece birinci döneminin sonuna kadarki konuların yer alacağı belirtildi. Öğrenciler ise İngilizce, Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Din Kültürü ve İnkilap derslerinin konularını araştırmaya başladı.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

LGS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

8. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI

Friendship

Teen Life

In the Kitchen

On The Phone

The Internet

8. SINIF 1. DÖNEM FEN BİLİMLERİ KONULARI

Mevsimler ve İklim

DNA ve Genetik Kod

Basınç

Madde ve Endüstri

8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Veri Analizi

Basit Olayların Olma Olasılığı

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

8. SINIF 1. DÖNEM TÜRKÇE KONULARI

Fiilimsiler

Sözcükte Anlam (Çok Anlamlılık)

Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları)

Deneyimler ve Atasözleri

Cümlenin Öğeleri

Söz Sanatları

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Cümlede Anlam (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam – Öznel-Nesnel Anlam)

Metin Türleri

Cümle Türleri

8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

Kader ve Kaza İnancı

İnsanın İradesi ve Kader

Kaderle İlgili Kavramlar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Zekât ve Sadaka İbadeti

Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

Din, Birey ve Toplum

Dinin Temel Gayesi

8. SINIF 1. DÖNEM İNKILAP TARİHİ KONULARI

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm

8. SINIF MÜFREDATI İÇİN TIKLAYINIZ



LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.Türkçe: 20 T.C. İnkılap: 10 Din Kültürü: 10 İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek. Matematik: 20 Fen Bilimleri: 20