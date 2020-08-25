LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları | LGS'de yerleşemeyen öğrenciler için başvuru

Milli Eğitim Bakanlığı 2. nakil tercih sonuçlarını 24 Ağustos tarihinde duyurdu. Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için süreç başladı. Peki, başvurular ne zamana kadar devam edecek? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise boş kontenjanları nasıl sorgulanır?

LGS LİSEYE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

2. Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme başvuruları 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

26-27 Ağustos tarihleri arasında da yatılılık başvuruları alınacak.

Yerleştirme sonuçlarının ilanı ve kayıtların sisteme işlenmesi 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Örgün resmi ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden eğitimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos tarihleri arasında 17.00'ye kadar başvuruda bulunabilecekler.

YATILILIK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yatılı olarak öğrenci yerleştirme sonuçları 28 Ağustos tarihinde tamamlanarak ilan edilecektir. Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar 26-27 Ağustos tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos tarihinde yerleştirme işlemleri sonuçlanacak

İOKBS sonucu burslu olmaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül saat 17.00'ye kadar müracaat etmemeliler.