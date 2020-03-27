MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri LGS Mart ayı örnek soru kitapçığı MEB tarafından yayımlandı! LGS birinci dönem müfredatı örnek soruları
ABONE OL
27.03.2020 - 15:45 |

LGS Mart ayı örnek soru kitapçığı MEB tarafından yayımlandı! LGS birinci dönem müfredatı örnek soruları

LGS Mart ayı örnek soru kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Her MEB tarafından yayımlanan LGS soru kitapçığını görüntülemek isteyen adaylar MEB'in resmi sitesi üzerinden sınav soru kitapçıklarına erişim sağlayabiliyor. İşte 2020 LGS Mart ayı örnek soruları...

LGS Mart ayı örnek soru kitapçığı MEB tarafından yayımlandı! LGS birinci dönem müfredatı örnek soruları

LGS Mart ayı örnek soru kitapçığı MEB tarafından yayımlandı. LGS soru kitapçığını görüntülemek isteyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yayımlanan örnek soru kitapçıkları her ay Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adayların erişimine sunuluyor. Adaylar Sayısal ve Sözel soru kitapçıklarını MEB üzerinden görüntüleyebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ilk soru kitapçığını erişime açtı.

LGS'ye giren öğrenciler için her ay hazırladığı örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, bundan sonra örnek soru kitapçıklarını birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlamaya devam edecek. LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığına "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Corona virüs hırsızı! Hastanede el dezenfektanı makinesini çaldıKocaeli'nin Darıca ilçesindeki hastanede, koronavirüs salgınına karşı duvara monte edilen el dezenfektanın çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Başhekim Mustafa Güneş, hastanede birçok hırsızlık olayı olduğunu söyleyerek, ‘’Maske ve eldiven çalanlar dahi oldu. Bunları takip etmekte zorlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin bunlarla uğraşacak vakitleri olmayacağını düşünerek şikayetçi dahi olamıyoruz’’ dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akılalmaz! ‘Dayıyı vurun... Kılıçla boynunu kesin'

Akılalmaz! ‘Dayıyı vurun... Kılıçla boynunu kesin'

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Bor madeninden dezenfektan üretildi

LGS Mart ayı örnek soru kitapçığı MEB tarafından yayımlandı! LGS birinci dönem müfredatı örnek soruları

LGS Mart ayı örnek soru kitapçığı MEB tarafından yayımlandı! LGS birinci dönem müfredatı örnek soruları

Sıradaki Haber