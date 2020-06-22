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22.06.2020 - 15:00 |

LGS MEB lise taban puanları! 2020 LGS taban puanları...

LGS MEB lise taban puanları cumartesi günü sınava giren öğrenciler tarafından heyecanla açıklanıyor. İyi bir lisede öğrenim görmek için öğrenciler LGS'de ter döktüler. Sınavdan sonra sorular ve cevap anahtarı yayımlandı. Öğrenciler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilim detaylarına göre tercih yapacaklar. Peki 2020 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS MEB lise taban puanları! 2020 LGS taban puanları...

LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri öğrenciler ve velilerin gündeminde bulunuyor. LGS sınavı 20 Haziran cuma günü iki oturumda tamamlandı ve sınav sonuçları ise 16 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler tercihlerini yüzdelik dilimlerine göre yapacaklar. İşte LGS MEB lise taban puanları ile ilgili detaylar...

2020 LGS MEB LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 lise taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş yılların yüzdelik dilimleri bulunuyor.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR NELERDİR?

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Uzmanı uyardı! "Maskelerin kolonyayla ya da alkolle temizlenip tekrar kullanılması..."Son Dakika haberine göre, Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Çocuk Kovid-19 Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen, "Ülkemizde maske sorunu yok, maskeyi kullanmayla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var" açıklamasında bulunarak maske kullanımında çokça yapılan yanlışları anlattı.
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