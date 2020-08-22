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22.08.2020 - 20:03 |

LGS nakil sonuçları açıklandı mı? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2. nakil için başvurular dün sona erdi. Binlerce öğrenci şimdi başvuru sonuçlarını merak ediyor. MEB'in duyurduğu tarihi net olarak bilmeyenler, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor.

LGS nakil sonuçları açıklandı mı? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2. nakil sonuçları için sabırsız bir bekleyiş söz konusu... Dün başvuruların sona ermesiyle birlikte sonuç tarihine ilişkin aramalar iyice hızlandı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil sonuçları MEB'in yayımladığı tarihe göre 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Nakil tercih sonuçları meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER

24-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

 

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