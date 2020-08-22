LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS nakil tercih sonuçları nereden sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS'nin ardından nakil süreci devam ediyor. 2. nakil tercihlerini yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil tercih başvuruları için süre 21 Ağustos'ta sona erdi. Sonuçların ilanı ise 24 Ağustos 2020 tarihinde olacak. Nakil tercih sonuçları meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA MEB.GOV.TR'DE

LİSE BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları e okul sistemi aracılığıyla sorgulanabiliyor. E okul'a giriş yaparak nakil başvuruları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

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