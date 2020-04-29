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29.04.2020 - 10:16 |

LGS ne zaman? LGS 2020 ertelendi mi, Liseye Geçiş Sınavı konuları neler?

LGS ne zaman? LGS 2020 ertelendi mi? soruları peş peşe araştırılıyor. 8. Sınıfların katılım sağlayacağı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl ne zaman uygulanacak? Başvuruların merkezi olarak Bakanlık tarafından yapılan LGS başvuru işlemleri sonrasında sınav günü merak ediliyor. Liseye geçme heyecanı yaşayan öğrenciler, LGS hakkında bilgi almak istiyor. LGS 2020 kılavuzu yayımlandı ve tüm detayları haberimizde topladık. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da 'LGS ertelenecek mi' sorusuna verdiği cevaba haberimizde yer verdik. İşte LGS 2020 hakkında bilinmesi gerekenler...

LGS ne zaman? LGS 2020 ertelendi mi, Liseye Geçiş Sınavı konuları neler?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için hazırlığını sürdüren 8. sınıf öğrencileri, LGS'nin ne zaman uygulanacağını, LGS 2020'nin ertelenip ertelenmeyeceğini öğrenmek istiyor. Aynı zamanda LGS kılavuzunda yer alan LGS sınav tarihine az bir süre kala, LGS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı da merak konusu. Peki LGS ne zaman? LGS sınav girşi yerleri ne zaman açıklanacak? İşte LGS kılavuzunda yer alan o tarihler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS ERTELENİR Mİ? sorusunu yanıtladı

"LGS'ye girerken sağlık tedbirleri nasıl alınacak?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, okulların temizliği konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini, okullar açılmadan ve sınav yapılmadan önce kapsamlı çalışma gerçekleştirileceğini kaydetti. Bakan Selçuk, "LGS ertelenir mi?" sorusuna da, "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı" yanıtını verdi.

LGS NE ZAMAN?

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS kılavuzuna göre, LGS 7 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuzu göre, 28 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanacak.

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Aylık 7 bin 500 lira maaşı var! Ama gelen yok...Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Bu yıl, günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL’den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen çay işçisi bulunamıyor. Rize’de valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişi bulmak için çalışma başlattı.
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