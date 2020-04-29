LGS ne zaman? LGS 2020 ertelendi mi, Liseye Geçiş Sınavı konuları neler?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için hazırlığını sürdüren 8. sınıf öğrencileri, LGS'nin ne zaman uygulanacağını, LGS 2020'nin ertelenip ertelenmeyeceğini öğrenmek istiyor. Aynı zamanda LGS kılavuzunda yer alan LGS sınav tarihine az bir süre kala, LGS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı da merak konusu. Peki LGS ne zaman? LGS sınav girşi yerleri ne zaman açıklanacak? İşte LGS kılavuzunda yer alan o tarihler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS ERTELENİR Mİ? sorusunu yanıtladı

"LGS'ye girerken sağlık tedbirleri nasıl alınacak?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, okulların temizliği konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini, okullar açılmadan ve sınav yapılmadan önce kapsamlı çalışma gerçekleştirileceğini kaydetti. Bakan Selçuk, "LGS ertelenir mi?" sorusuna da, "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı" yanıtını verdi.

LGS NE ZAMAN?

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS kılavuzuna göre, LGS 7 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuzu göre, 28 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanacak.

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