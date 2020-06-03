LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? (2020)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan LGS için heyecan dorukta. 8. Sınıfların hazırlandığı ve başarılı bir puan hedefledikleri sınav için hazırlıklar sürüyor. Günden güne heyecanı artan öğrenciler, LGS sınav giriş belgesi hakkında da bilgilenmek istiyor. LGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? LGS ne zaman yapılacak? İşte güzel bir lise hedefleyenlerin sınav için bilmesi gerekenler...

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."

LGS NE ZAMAN?

LGS 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

Merkezî Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.



b. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.



c. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;



i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,



ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,



iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.



ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.



d. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

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