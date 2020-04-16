Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün CNN TÜRK'ün konuğu oldu. Eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan yaz tatili ve LGS konusuna da değindi. Bu açıklama ile birlikte "LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi?" soruları sorulmaya başlandı.

LGS NE ZAMAN?

CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Başından beri söylediğimiz bu konu bir öznel bir konu değil. Bu bilimsel verilerle ortaya konulması gereken bir durum. Dünyayı da Türkiye'yi de izliyoruz. Biz sürekli toplantılar, istişareler yapıyoruz. LGS ile ilgili şu an bir tarih değişikliği yok." diye belirtti.