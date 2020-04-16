16.04.2020 - 14:49 |
LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN TÜRK'te önemli açıklamalrda bulundu. Eğitim sistemi ile ilgili konuşan Bakan Selçuk telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili 'Yazın 2-3 ay boyunca ders eğitimi yapılacağı asla taşımıyor.' ifadelerini kullanırken LGS konusunu da açıklık getirdi. Bu açıklamalarım hemen ardından 'LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi?' soruları sorulmaya başlandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün CNN TÜRK'ün konuğu oldu. Eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan yaz tatili ve LGS konusuna da değindi. Bu açıklama ile birlikte "LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi?" soruları sorulmaya başlandı.
LGS NE ZAMAN?
CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Başından beri söylediğimiz bu konu bir öznel bir konu değil. Bu bilimsel verilerle ortaya konulması gereken bir durum. Dünyayı da Türkiye'yi de izliyoruz. Biz sürekli toplantılar, istişareler yapıyoruz. LGS ile ilgili şu an bir tarih değişikliği yok." diye belirtti.
Türk doktordan tüyler ürperten sözler: 'Korku filmi gibi'Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cem Özuğuz, corona virüse yakalandıktan sonra tedavi sürecinde akciğer dinleme bulguları arttığı ve ateşi geçmediği için ikinci bir akciğer kontrol tomografisi çekildiğini belirterek, "Biraz seyrettim, bakmaya korktum. Bu kadar hızlı ilerleyen, akciğeri yok edip tahrip eden bir virüs. O videoyu izlediğimde korku filmi izlemiş gibi oldum." dedi.