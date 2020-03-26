LGS ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2020 ertelendi mi?

Ülkemizde yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle ÖSYM ve MEB sınavlarından bazıları erteleniyor. Her yıl olduğüu gibi bu yıl da 8. sınıfların katılım sağlayacağı LGS ertelendi mi merak konusu. 8. sınıf çöğrencilerinin merakla araştırdığı LGS ne zaman uygulanacak? LGS 2020 hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, son dakika haberleri yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı konuya ilişkin açıklamayı dün akşam yapmıştı. İşte LGS sınav tarihi hakkında son durum...

LGS ERTELENDİ Mİ?

Bakan Selçuk, liselere giriş sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu sınavlar konusu işin başından beri gündemimizde. Prensip olarak biz hep sınavın zamanında yapılmasını önemseriz, çocukların psikolojisi açısından. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu senaryolara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır."

LGS 2020 NE ZAMAN?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları sınavı 7 Haziran'da gerçekleşecek.

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.Türkçe: 20 T.C. İnkılap: 10 Din Kültürü: 10 İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.Matematik: 20 Fen Bilimleri: 20

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.