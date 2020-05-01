LGS ne zaman yapılacak 2020? Ziya Selçuk açıklama yaptı! LGS sınavına kaç gün kaldı?

LGS ne zaman yapılacak 2020? sorusunun cevabı gündemde araştırılıyor. Corona virüs nedeniyle birçok sınavın tarihi ertelendi. LGS'de son durumun ne olacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,LGS ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki LGS ne zaman? İşte detaylar...

LGS NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet Gazetesi Eğitim Yazarı Nuran Çakmakçı'nın Instagram hesabında canlı yayın konuğu oldu.Bakan Selçuk LGS tarihi ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk şu açıklamayı yaptı:

Bizim konumuz LGS, YKS YÖK ile ilgili. Pazartesi akşamı bununla ilgili açıklama olacak. Bu mesele MEB'in kendi içinde karar verdiği bir süreç değil artık. Mesela 7 Haziran'ı MEB kendi belirledi. Fakat artık görüş alışverişi yapılarak karar verilmesi gereken bir şey. Bu durum olağanüstü bir durum. Bilim kurulu ne diyecek, diğer sektörlerdeki durum nedir, tüm bunları ele alarak verilmesi gereken bir karar. Pazartesi yapılacak toplantı sonrası çıkacak bir karar.