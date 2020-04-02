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02.04.2020 - 20:43 |

LGS ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? LGS 2020'de son durum ne? (Liseye Geçiş Sınavı konuları)

Liseye Geçiş Sınavı 2020 ile ilgili meraklı araştırmalar sürüyor. Corona virüs tedbirleri dolayısıyla eğitimlerine devam eden binlerce öğrenci, büyük bir merakla LGS 2020'nin ertelenip ertelenmeyeceğini ve ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte LGS 2020'de son durum...

LGS ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? LGS 2020'de son durum ne? (Liseye Geçiş Sınavı konuları)

Corona virüs nedeniyle bazı sınavlar ertelendi. Araştırılan sınavlar arasında LGS de bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ile ilgili bir açıklama yaptı. Öğrenciler ise sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Peki 2020 LGS ne zaman, ertelendi mi? LGS konuları nedir?

LGS ERTELENDİ Mİ?

Katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen LGS sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil. Hafta başında hem YKS’de hem de LGS’de çıkacak soruların konu dağılımı nasıl olacak bunları da paylaşacağız. Benim ailelere söyleyeceğim şey şu, hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler. Bir öğrencinin dıştan değil de içten motivasyonu önemli, bunu yapabilmek için de çocuğun dengeli bir hayata ihtiyacı var. Bu iş sadece zihinsel bir şey değil, aynı zamanda hareketsel bir şey.” dedi.

LGS NE ZAMAN?

LGS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

LGS KONULARI NE OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada,"7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." ifadelerini kullandı.

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