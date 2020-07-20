20.07.2020 - 11:57 |
LGS sonuç ekranı için TIKLA 2020! meb.gov.tr LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...
LGS tercihleri 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen LGS'nin sonuçları 16 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçlarına göre tercih yapacak öğrenciler LGS sınav sonuçlarını araştırıyorlar. İşte 2020 MEB LGS sınav sonuç sorgulama ekranı...
LGS sonuçları sorgulama sayfası öğrenciler tarafından araştırılıyor. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler LGS sınavında ter döktüler. 2020 LGS sınav sonuçları ise geçtiğimiz hafta açıklandı. Peki MEB LGS sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...
LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
LGS sonuçları 16 Temmuz tarihinde açıklandı.
LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!
LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
LGS tercihleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
LGS YÜZDELİK DİLİMİ VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel videoMilli Savunma Bakanlığınca (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu bildirildi.