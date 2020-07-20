LGS sonuç ekranı için TIKLA 2020! meb.gov.tr LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

LGS sonuçları sorgulama sayfası öğrenciler tarafından araştırılıyor. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler LGS sınavında ter döktüler. 2020 LGS sınav sonuçları ise geçtiğimiz hafta açıklandı. Peki MEB LGS sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

LGS sonuçları 16 Temmuz tarihinde açıklandı.

LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

LGS tercihleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

LGS YÜZDELİK DİLİMİ VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ