LGS sonuçları yayınlanıyor, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi! - 2020 LGS sonuç görüntüleme ekranı

LGS sınav sonuçları heyecanı için geri sayım devam ediyor. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler 20 Haziran 2020 tarihinde LGS sınavına girdiler. Bakan Selçuk LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gerçekleştirdiği açıklamasında paylaştı. Öğrenciler ise büyük bir merakla sonuç açıklama tarihini araştırmaya başladılar. İşte 2020 LGS sınav sonuç tarihi ile ilgili ayrıntılar...

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yazılı açıklama gerçekleştirdi. Bakan Selçuk LGS sonuçlarının 16 Haziran 2020 tarihinde açıklanacağını ifade etti.

İşte Bakan Selçuk'un açıklaması;

"Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk; "Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek” dedi.

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BAKAN SELÇUK'TAN LGS AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptalinin olmadığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, LGS kapsamındaki merkezi sınav uygulamasının, 20 Haziran'da başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. İki oturum halinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığını bildiren Selçuk, "2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43'e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezi sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı." değerlendirmesinde bulundu.