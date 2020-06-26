LGS sonuçları ne zaman erişime açılıyor? 2020 LGS soru ve cevapları ile soru kitapçığı görüntüleme

Koronavirüs altında LGS sınavının nasıl gerçekleşeceği büyük merak konusuydu ve 20 Haziran'da LGS sınavı güvenle tamamlandı. Her sınav sonrası olduğu gibi adaylar soru ve cevapları beklemeye koyuldu. MEB süreyi uzatmayarak soru ve cevapları anında erişime açtı. Netlerini kontrol eden öğrenciler ardından puan hesaplamaya başladı. Fakat artık net sonuçlar bekleniyor bu nedenle de 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu bir hayli fazla soruluyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla okullardan alınabilirken Sonuçlar ise 16 Temmuz'da duyurulacak.

LGS SORU VE CEVAPLARI: SÖZEL

LGS SORU VE CEVAPLARI: SAYISAL