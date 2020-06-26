MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri LGS sonuçları ne zaman erişime açılıyor? 2020 LGS soru ve cevapları ile soru kitapçığı görüntüleme
ABONE OL
26.06.2020 - 11:25 |

LGS sonuçları ne zaman erişime açılıyor? 2020 LGS soru ve cevapları ile soru kitapçığı görüntüleme

LGS sınavı koronavirüs gölgesinde başarılı ve sorunsuz bir şekilde sona erdi. Geçen hafta sonu gerçekleşen sınav sonrası hemen soru ve cevaplar yayımlandı. Lise adayları harıl harıl kaç ne yaptıklarını kontrol etmeye başladı. Puan hesabına girişen öğrenciler artık net sonuçların ilan edilmesini istiyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman erişime açılıyor? 2020 LGS soru ve cevapları ile soru kitapçığı görüntüleme

Koronavirüs altında LGS sınavının nasıl gerçekleşeceği büyük merak konusuydu ve 20 Haziran'da LGS sınavı güvenle tamamlandı. Her sınav sonrası olduğu gibi adaylar soru ve cevapları beklemeye koyuldu. MEB süreyi uzatmayarak soru ve cevapları anında erişime açtı. Netlerini kontrol eden öğrenciler ardından puan hesaplamaya başladı. Fakat artık net sonuçlar bekleniyor bu nedenle de 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu bir hayli fazla soruluyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla okullardan alınabilirken Sonuçlar ise 16 Temmuz'da duyurulacak.

LGS SORU VE CEVAPLARI: SÖZEL

LGS SORU VE CEVAPLARI: SAYISAL

 

Son Dakika: Ege'de şiddetli deprem! Manisa, İzmir ve İstanbul'da...Gelen bir son dakika haberine göre, Manisa'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde ve hatta İstanbul'da hissedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS sonuçları ne zaman erişime açılıyor? 2020 LGS soru ve cevapları ile soru kitapçığı görüntüleme

LGS sonuçları ne zaman erişime açılıyor? 2020 LGS soru ve cevapları ile soru kitapçığı görüntüleme

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Trabzon'da 'maske' denetimi

Trabzon'da 'maske' denetimi

Sıradaki Haber