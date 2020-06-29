LGS soruları-cevapları 2020 için tıkla! İşte LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

2020 LGS soruları ve cevaplarını inceleyerek öğrenciler sınavları hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. Sınav sonrasında adaylar tercih sürecini beklerken LGS taban puanlarını araştırıyorlar. İşte LGS taban puanları, soruları ve cevapları...

LGS 2020 LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

LGS lise taban puanları henüz açıklanmadı. Daha önceki dönemlerde yer alan taban puanları bulunuyor.

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LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.