LGS taban puanları ve boş kotenjanları 2020! LGS 1.nakil başvurusu nasıl yapılacak?
LGS 2020 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasından sonra nakil işlemleri, taban puanları ve boş kontenjanlar ile ilgili detaylar öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2020 LGS 1.nakil başvurusu ile ilgili detaylar...
LGS nakil işlemleri ve boş kontenjanları ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. LGS tercih sonuçlarında istediği okula yerleşemeyen adaylar 1.nakil döneminde tercih yapacaklar. Öğrenciler 1.nakil başvurularını 10-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecekler.
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LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS nakil başvurusu E-Okul üzerinden yapılacak. gerçekleşecek.
İŞTE YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması