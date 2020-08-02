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02.08.2020 - 13:06 |

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

LGS tercihleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tercihlerin sona ermesinden sonra ise öğrencilerin ve ailelerin gözü yerleştirme sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştime Kılavuzu'nda yer aldı. İşte LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen LGS sonuçları 16 Temmuz tarihinde açıklandı. 29 Temmuz tarihinde ise LGS tercihleri sona erdi. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini öğrenecekler. Peki LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçlarının ve boş Kontenjanların ilan edileceği tarih, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda 10 Ağustos 2020 olarak yer aldı.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

10-14 Ağustos 2020: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

17 Ağustos 2020: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

17-21 Ağustos 2020: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

24 Ağustos 2020: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

24-26 Ağustos 2020: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020: 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

Uzmanından zehirli deniz kestanesi uyarısıAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz'de görülen uzun dikenli zehirli deniz kestanesinin, Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz ve Ege kıyılarına ulaştığını ve yayılımını hızlandırdığını bildirdi. Gökoğlu, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili varyant altında yayılan kestaneleri görüntüledi.
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