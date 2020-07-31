31.07.2020 - 09:44 |
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan sorgulama
LGS tercihleri 29 Temmuz'da sona erdi. 8. sınıf öğrencileri istedikleri liseye girebilmek için tercih yaptı. e-Okul tercih robotu ile tercihlerini yapan öğrenciler LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Lise tercih yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ne zaman ilan edilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Öğrenciler heyeacanla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
10 Ağustos tarihinde yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak
LGS NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı 17 Ağustos 2020'de belli olacak. 2. nakil sonuçlarının ilanı 24 Ağustos 2020'de olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki askerlerin bayramını kutladıSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Cudi Dağı'nın zirvesinde bulunan Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, "Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar'da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum." dedi.