LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS tercih sonuçları tarihini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanan LGS sonuçları heyecanı sona erdi. Ardından tercih süreci başlayan LGS için şimdilerde LGS tercih sonuçları büyük merak konusu. MEB tarafından yayımlanan LGS kılavuzunda, tüm detaylara yer verildi. LGS tercih sonuçları tarihinin de yer aldığı kılavuzdaki önemli bilgileri haberimizde derledik. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.



Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.



2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

MEB'in yayımladığı LGS kılavuzunda 10 Ağustos tarihinde Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edileceği belirtiliyor.

OKUL TANITIM BİLGİLERİ, KAYIT VE NAKİL İŞLEMLERİ



OKUL ADLARI VE TERCİH KODLARI



Öğrenci ve velisi, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek istek sırasına göre farklı il ve ilçelerdeki okullar da dâhil olmak üzere okul türlerine göre okul tercihi yapabilecektir. Okulların tanıtım bilgileri, okulların bağlı olduğu ilgili genel müdürlüklerin web sayfalarında yayımlanacaktır.



a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri ile özel program ve proje uygulayan Anadolu Liseleri (Tablo–1),

b) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı özel program ve proje uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri (Tablo–2),



c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları ve özel program ve proje uygulayan Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri (Tablo-3),



ç) Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okulların listesi de https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

10-14 Ağustos 2020: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



17 Ağustos 2020: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı



17-21 Ağustos 2020: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



24 Ağustos 2020: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı



24-26 Ağustos 2020: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması



26-27 Ağustos 2020: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması



28 Ağustos 2020: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020: 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı