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05.08.2020 - 08:58 |

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Nakil başvuruları hangi tarihte?

Liselere Geçiş Sistemi'ninde süreç devam ediyor. Tercihler yapıldı, artık sonuçlar için gün sayılıyor. Sonuçların açıklanacağı tarihi tam olarak bilmeyenlerin şu sıralar tekrar tekrar sorduğu soru LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? şeklinde...

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Nakil başvuruları hangi tarihte?

8. sınıf öğrencileri LGS'ye girdi ve sonuçlar açıklandı. Hemen ardından tercihler başlarken 29 Temmuz'da bu işlem de sona erdi. Yüz binlerce öğrenci için heyecan tavan yapmış durumda... Tercih sonuç tarihi iple çekiliyor. Peki, Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte konuya ilişkin bilgiler...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre LGS sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Fakat MEB'den saat konusunda bir açıklama gelmiş değil.

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

 

Milliyet'te Gündem (5 Ağustos 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
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