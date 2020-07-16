LGS tercih kılavuzu MEB tarafından yayımlandı! LGS tercihleri nasıl yapılır, hangi tarihler arasında yapılacak?

Binlerce öğrenci ve velinin merak içerisinde beklediği LGS sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. LGS tercih işlemlerinin alınmasının ardından MEB tarafından LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu da adayların erişimine açıldı. Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarını öğrenen adaylar LGS tercihlerini hangi tarihler arasında gerçekleştireceklerini araştırmaya başladı. Peki LGS tercihleri hangi tarihler arasında alınacak?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TARİHLERİ

a) Merkezî Yerleştirme, merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

2020 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

b) Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

c) Yetenek sınavı ile öğrencİ alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 29 Temmuz 2020 tarihine kadar (saat 17.00) tamamlanacaktır. Bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacaklardır. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal

edilecektir.

ç) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezî Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 16-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir. Özel ortaöğretim kurumlarına kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacaklardır. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal edilecektir.

d) Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, kayıt kabul şartlarını taşımaları hâlinde sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini bu kılavuz ekinde yer alan “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Tercih Ön Çalışma Formu Ek‐2”yi doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 (06500) Teknikokullar-Yenimahalle/ANKARA adresine

29 Temmuz 2020 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca ilgili öğrencilerin, yerleştirmeye esas başvuruları için tercihlerini, yerleştirme takviminde belirtilen tercih süresi içinde göndermeleri gerekmektedir. Tercihlerden ve olabilecek diğer gecikmelerden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.