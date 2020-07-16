LGS tercihi ne zaman yapılacak? LGS tercih işlemleri kaç gün devam edecek?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) 20 Haziran 2020 tarihinde 8. sınıfların katılımıyla tamamlandı. Güzel bir liseye gitme hayali kuran öğrenciler, LGS sonuçlarını öğrendi. Ardından tercih yapmak için sabırsızlanan lise adayları, LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı öğrenmek istiyor. Peki LGS tercihi nasıl, nereden ve ne zaman yapılır? Uzun bir hazırlığın ardından, LGS başarı puanlarını öğrene adaylar istedikleri liseyi tercih etmek için büyük heyecan yaşıyor.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih kılavuzunu yayımladı.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH EKRANI 2020 NE ZAMAN AÇILACAK?

LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek.,

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak olan LGS tercihlerinin sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. aynı zamanda kontenjan listesi de ilan edilecek.

LGS 1. NAKİL TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.

LGS 1. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuru işlemleri 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

HİÇBİR LİSEYE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN BOŞ KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLME TARİHLERİ

Boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvurular 24-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.