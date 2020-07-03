03.07.2020 - 11:00 |
LGS tercihleri ne zaman 2020? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları ve tercihleriyle ilgili detaylar öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanacağı güne gözler çevrildi. İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
İyi bir lisede eğitim almak için öğrenciler LGS sınavında ter döktüler. LGS soruları ve cevapları ise sınav bittikten sonra yayımlandı. Öğrenciler büyük bir heyecanla sınav sonuçlarını bekliyorlar. Pekli 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen LGS sonuççları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra başlaması bekleniyor.
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