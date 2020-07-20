LGS yüzdelik dilimleri ve tercih robotu ekranı 2020! LGS il başarı sıralaması...
LGS tercihleri 29 Temmuz tarihine kadar gerçekleştirilecek. LGS tercihi yapmak için öğrenciler yüzdelik dilimlere bakarak fikir sahibi olmaya çalışıyorlar. LGS il başarı sıralaması,yüzdelik dilimler ve tercih robotu ile ilgili ayrıntılar gündemde yer alıyor. İşte 2020 tercih robotu ve yüzdelik dilimi ayrıntıları...
LGS tercih robotu tercih sürecinde öğrencilere yardımcı olacak. Öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirmeden yüzdelik dilimleri incelemek istiyorlar. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2020 LGS tercih robotu ve yüzdelik dilimleri...
LGS TERCİH ROBOTU 2020
LGS tercih robotunda tercihlerle ilgili detaylar yer alıyor. Tercih robotunda kontenjlar ve yüzdelik dilimlerle ilgili bilgiler yer alıyor.
İŞTE 2020 LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ!
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
16 Temmuz 2020 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
16 Temmuz 2020 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
16-29 Temmuz 2020 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların ൴şlemler൴n൴n ve kayıtlarının tamamlanması
20-29 Temmuz 2020 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
10 Ağustos 2020 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
10-14 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
17 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
17-21 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
24 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil
Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme
Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların
Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı