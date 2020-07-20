LGS yüzdelik dilimleri ve tercih robotu ekranı 2020! LGS il başarı sıralaması...

LGS tercih robotu tercih sürecinde öğrencilere yardımcı olacak. Öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirmeden yüzdelik dilimleri incelemek istiyorlar. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2020 LGS tercih robotu ve yüzdelik dilimleri...

LGS TERCİH ROBOTU 2020

LGS tercih robotunda tercihlerle ilgili detaylar yer alıyor. Tercih robotunda kontenjlar ve yüzdelik dilimlerle ilgili bilgiler yer alıyor.

İŞTE 2020 LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ!

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

16 Temmuz 2020 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

16 Temmuz 2020 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

16-29 Temmuz 2020 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların ൴şlemler൴n൴n ve kayıtlarının tamamlanması

20-29 Temmuz 2020 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

10 Ağustos 2020 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

10-14 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

17 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

17-21 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

24 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil

Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları

Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme

Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların

Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı