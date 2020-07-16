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16.07.2020 - 13:40 | | AA

LGS'de tam puan alan Ali Fuad Erkan, mühendis olmak istiyor

2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınava Kırklareli'den katılan ve tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Ali Fuad Erkan, kentin gururu oldu.

LGS'de tam puan alan Ali Fuad Erkan, mühendis olmak istiyor

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Erkan, 20 Haziran'da yapılan LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Erkan, emeğinin karşılığını düzenli ve sistemli çalışma  ile aldığını söyledi.

LGSde tam puan alan Ali Fuad Erkan, mühendis olmak istiyor

Tam puan almanın gururunu yaşadığını ifade eden Erkan, şunları  belirtti:

"Sınava geçen yaz hazırlanmaya başladım. İlk başta günde 100 soru çözme hedefim vardı ama 140 soru çözüyordum. Koronavirüs nedeniyle evde boş  vakitlerim oldu ve günde 170 soru çözmeye başladım. Okulumuz bu konuda çok  yardımcı oldu. Koronavirüs döneminde bulabileceği en iyi soruları bularak bize  verdi. Bu, bizim avantajımız oldu."

Sınavda gerginlik yaşamasına rağmen başarılı olduğunu aktaran Erkan,  "Sınavda biraz gergindim. Bana verilen bazı tavsiyeleri o anda unutarak tamamen  sınava odaklandım. Sınavda beklediğim sorular çıktı. Bazılarının benzerlerini  çözmüştüm. 'Acaba bir yanlışım çıktı mı?' diye de kaygım oldu. Sınavda bazı  soruların tuzak olduğunu fark ettim ve bu da beni rahatlattı. Hayalim mühendis  olmak. Kimya ile bilgisayar mühendisliği arasında kararsız kaldım. Hayırlısı  olsun, şu anda net değil." sözlerine yer verdi.

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarını açıkladı!Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarının açıklandığını son dakika olarak duyurdu. 20 Haziran'da yapılan LGS sınavının sonuçları 'meb.gov.tr' adresinden açıklandı. LGS sınavında kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı olduğu bildirildi. 42 farklı ilden 181 öğrenci ise tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öte yandan, soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Fen Bilimleri alt testinde en düşük başarıyı Matematik alt testinde gösterdi. Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayımladı.
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