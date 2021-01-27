Libya ordusuna Mehmetçik eli

Libya ordusunun gelecekte komuta kademesinde görev alacak öğrenciler de Türkiye’de harp okullarında yetiştiriliyor. Hafter’in bombaladığı Trablus Kara Harp Okulu’nda öğrenimleri yarıda kalan öğrencilerin bir kısmı da Türkiye’de eğitimlerini sürdürüyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim merkezlerinde ve okullarda bugüne kadar eğitim alan 1000 civarında Libyalı asker ülkelerine dönerek görevlerine başladı. Halihazırda 200 civarında personelin ülkemizde çeşitli alanlardaki eğitimleri devam ediyor.