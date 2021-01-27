27.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Libya ordusuna Mehmetçik eli
Türkiye ile Libya’nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti Libya Milli Mutabakat Hükümeti arasında 26 Aralık 2019’da imzalanan Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Libya ordusunu eğitmeye devam ediyor. Bunların yanı sıra Mehmetçik ülkede sağlık, insani yardım, askeri eğitim ve danışmanlık ile mayın temizleme desteği de sağlıyor.
Libya ordusunun gelecekte komuta kademesinde görev alacak öğrenciler de Türkiye’de harp okullarında yetiştiriliyor. Hafter’in bombaladığı Trablus Kara Harp Okulu’nda öğrenimleri yarıda kalan öğrencilerin bir kısmı da Türkiye’de eğitimlerini sürdürüyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim merkezlerinde ve okullarda bugüne kadar eğitim alan 1000 civarında Libyalı asker ülkelerine dönerek görevlerine başladı. Halihazırda 200 civarında personelin ülkemizde çeşitli alanlardaki eğitimleri devam ediyor.