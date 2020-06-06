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06.06.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Libyalı bakanın eşini soydular

Fatih’teki AVM’de alışveriş yapan Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi’nin eşi Ahlaam Omar Al Husayn’ın çantasındaki 7 bin lira yankesicilik yöntemiyle çalındı. Kamera kayıtlarından tespit edilen Suriyeli kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Libyalı bakanın eşini soydular
FERİT ZENGİN İstanbul

Fatih, Akşemsettin Mahallesi, Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan Historia AVM girişinde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen olayda; ikamet izniyle İstanbul’da bulunan Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi’nin eşi Ahlaam Omar Al Husayn’in AVM’ye girmek için giriş kapısına yanaştığı sırada yanına 3 kadın yaklaştı.

3 Suriyeli yakalandı

Husayn’ın çantasında bulunan 7 bin TL parasını Libya pasaportunu ve ikamet iznini, yankesicilik yöntemiyle çantadan çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaşırken, Al Husayn soyulduğunu alışveriş için bir mağazaya girdiğinde fark etti. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan Al Omar’ın suç duyurusuyla harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan araştırma ve incelemelerde önce eşkallerine ardından kimliklerine ulaşılan Suriye uyruklu Zehra S. Heyem N. ve Erıc Nasr isimli kadınlar, yine yankesicilik için dolaştıkları Valide Sultan Camisi Yeraltı Çarşısı girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek sorgulanan 3 Suriyeli kadın suçlarını itiraf ederken, parayı bir başka kadına verdiklerini söyledi. Çetenin ele başı olduğu belirlenen bu kadın için de polis, çalışma başlattı. 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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