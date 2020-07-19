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19.07.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

‘Libya’ya T-122 Sakarya konuşlandırıldı’ iddiası

Libya’da Sirte operasyonu için hazırlıklarını sürdüren Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin, bölgeye T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemi konuşlandırdığı iddia edildi.

‘Libya’ya T-122 Sakarya konuşlandırıldı’ iddiası
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’da UMH’ye askeri eğitim ve danışmanlık hizmetini sürdürüyor. Türkiye’nin destek verdiği UMH, Sirte operasyonu için hazırlık yaparken, TSK’ya ait C-130 ve A400M tipi nakliye uçakları da, operasyonel hale getirilen Vatiyye Hava Üssü ile Misrata Havaalanları’na sevkiyatlarını sürdürüyor. UMH’ye yakın kaynaklar, Roketsan yapımı T-122 Sakarya ÇNRA sisteminin Sirte yakınlarında konuşlandırıldığını ileri sürdü. 40 kilometreye kadar menzili bulunan kara konuşlu T-122’ler, Suriye’de yapılan operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılmıştı.

 

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