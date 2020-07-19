‘Libya’ya T-122 Sakarya konuşlandırıldı’ iddiası

SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’da UMH’ye askeri eğitim ve danışmanlık hizmetini sürdürüyor. Türkiye’nin destek verdiği UMH, Sirte operasyonu için hazırlık yaparken, TSK’ya ait C-130 ve A400M tipi nakliye uçakları da, operasyonel hale getirilen Vatiyye Hava Üssü ile Misrata Havaalanları’na sevkiyatlarını sürdürüyor. UMH’ye yakın kaynaklar, Roketsan yapımı T-122 Sakarya ÇNRA sisteminin Sirte yakınlarında konuşlandırıldığını ileri sürdü. 40 kilometreye kadar menzili bulunan kara konuşlu T-122’ler, Suriye’de yapılan operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılmıştı.
Ağabeyi kaza yaptı, o yedek lastiği almaya çalıştıAntalya'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi. Polisin ikazıyla lastiği bırakan kişi, olay yerinden uzaklaştı.