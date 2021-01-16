Liderler aşıda

Bakan Koca ve Bilim Kurulu’nun CoronaVac aşısını olmalarının ardından, önceki gün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek ilk doz aşısını yaptırmıştı. Erdoğan ve Koca siyasi parti genel başkanlarını da vatandaşa örnek olmaları ve teşvik etmeleri için aşı olmaya çağırmıştı. Koca, TBMM’de grubu bulunan siyasi parti genel başkanlarını ayrı ayrı arayarak, aşılanma davetinde bulunmuştu.

Yapılan çağrılara ilk olumlu yanıt MHP lideri Bahçeli’den geldi. Dün sabah MHP Genel Merkezi’ndeki makamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Bahçeli, sosyal medya hesabından o ana ilişkin fotoğrafı, “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. Tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum” notuyla paylaştı.

‘Ben de aşı oldum’

Kısa süre sonra da Akşener’den, “Ben de aşı oldum” açıklaması geldi. Akşener, sosyal medya hesabından, Koca’nın davet telefonuna gönderme yaparak, “Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sıramı bekleyeceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aşılanma konusunda dün sabah Best FM’de “Dün (önceki) akşam Sayın Sağlık Bakanı aradı. Aşı olmak için çağrıda bulundu. Daha henüz karar vermedim ama bugün yarın olacağım” dedi.

Daha sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği, “Sen Varsan Biz Varız” kampanyasına canlı bağlantı ile katılan Kılıçdaroğlu, ne zaman aşı olacağına ilişkin soru üzerine, “Aşılama başladı. Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da “Bizler, risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Bakan Koca’ya aşı davetinden dolayı teşekkür ederek, “Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim” ifadesini kullandı.

Doktor ve eczacı vekiller ilk dozu aldı

Hekim, eczacı gibi sağlıkçı kökenli milletvekilleri de dünden itibaren aşılarının ilk dozunu yaptırmaya başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı televizyon programında, “AK Parti MKYK üyelerinden aşı olan var mı” sorusu üzerine, sağlık sektöründe olan MKYK üyelerinin aşı olduğunu söyledi. Ünal, “Sırası gelenler oldu sadece. Yani 3 doktor, 2 de eczacı arkadaşımız var. Dolayısıyla bildiğim kadarıyla onlar aşı oldular” dedi. MHP’li vekiller Hayati Arkaz ve Ali Muhittin Taşdoğan da CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdıklarını duyurdu.

Koca’dan aşı teşekkürü

Sağlık Bakanı Koca, aşı olan ve olacağını açıklayan siyasi parti liderlerine teşekkür etti. Koca, Twitter hesabından, aşı olan Bahçeli ve Akşener’e aşı programına katkıları için, Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu’na da aşı programına destek veren açıklamaları ve aşı olacağını beyan etmeleri nedeniyle teşekkür etti.

Koca’nın desteği için teşekkür ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Sağlık Bakanı’na Twitter üzerinden karşılık verdi. Şentop, “Büyük gayretleriniz için size ve bütün sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz. İnsanüstü bu büyük gayretleriniz salgını yenmemizi sağlayacaktır; inanıyoruz, güveniyoruz” ifadelerini kullandı.