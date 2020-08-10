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10.08.2020 - 09:49 |

Lise boş kontenjanlar nasıl öğrenilir? 2020 Lise boş kontenjan sorgulama

LGS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından nakil başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler okullarda boş kontenjanları sorgulamaya başladı. 2020 lise boş kontenjanları nereden öğreniliyor? İşte LGS lise boş kontenjanları sorgulama sayfası...

Lise boş kontenjanlar nasıl öğrenilir? 2020 Lise boş kontenjan sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih sonuçlarını açıkladı. Bugün açıklanan sonuçların ardından tercih sonuçlarında yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreçleri başlıyor. Peki, boş kontenjanlar nereden öğrenilecek? İşte LGS nakillerinde yararlanılacak boş kontenjanlar...

LİSE BOŞ KONTENJANLAR NASIL SORGULANIR?

LGS tercih sonuçları açıklandı. Yerleştirmeye Esas 1. nakil tercih başvuruları bugün itibariyle başlıyor. 14 Ağustos'a kadar başvurular alınacak. Tercih sürecinde boş kontenjanları sorgulamak için e okul sisteminden faydalanacak.

e okul BOŞ KONTENJAN SORGULAMA

 

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